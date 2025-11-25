政院版《財劃法》遭暫緩列案 卓榮泰質疑雙重標準為難政府

行政院版《財政收支劃分法》修正草案於上周送到立法院，但在今天(25日)的程序委員會中，在野黨以人數優勢「暫緩列案」，國民黨立委賴士葆質疑財政部未提出各縣市的試算表。對此，行政院長卓榮泰今天出席農業部「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」時批這是雙重標準。

卓榮泰說：『(原音)(記者：院長，怎麼看財劃法被暫緩列案？財政部還沒算出最新金額嗎？)立法院1年來3次修財政收支劃分法，哪一次他們在付委前有提出任何數字版本？所以這是雙重標準，為難政府。』