政院版《財劃法》遭藍白封殺 李慧芝：盼立院「回頭是岸」，儘速理性審議

總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團攜手強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式出現錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距等問題。因此行政院20日提出院版《財劃法》部分條文修正草案，今（25）日在立法院程序委員會上由藍白攜手封殺。民眾黨立院黨團更嗆政院版《財劃法》遲到1年「Too late」！對此，行政院發言人李慧芝表達高度遺憾，並稱政院版《財劃法》至今是各界最有共識的版本，應該排入立院審查，讓各界有充分討論的機會。

李慧芝說，立法院在14日三讀通過的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需額外舉債2,646億元，使整體舉債金額達到5,638億元，超過法定債限15％，行政院無法違法編列預算。

李慧芝強調，卓揆已宣布本週將持續與地方政府溝通，討論事權劃分問題。李慧芝指出，院版《財劃法》中涉及統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項對地方的補助總額，均高於114年度水準，籲立法院「回頭是岸」，儘速理性審議行政院版《財劃法》。

