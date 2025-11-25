政院版《財劃法》遭藍白攜手封殺 民眾黨立院黨團嗆：Too late！

（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團攜手強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式出現錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距等問題。對此，因此行政院20日提出院版《財劃法》部分條文修正草案，今（25）日在立法院程序委員會上由藍白攜手封殺。民眾黨立院黨團在其Facebook上更嗆行政院版《財劃法》遲到1年「Too late」！

民眾黨立院黨團說，今天立院程序委員會，民進黨團提案將行政院版《財劃法》排入下次院會審議。但民眾黨立院黨團指稱政院版的《財劃法》不只遲到整整1年，還想帶國家走回頭路，把修法之後應合理下放給地方的財源再度收回。

民眾黨立院黨團更指卓揆甚至偽造數據，宣稱院版《財劃法》給地方的經費「更多」，其實是在數字上做手腳，先把一般性補助款與計畫型補助款實質刪減，將原本應該由中央補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在中央手中，要地方寫計畫來申請而非直接發放，走回中央集權又集錢的老路。

民眾黨立院黨團批，中央政府嚴重失能，賴政府上任後連中央自提的社宅興建計畫都卡了快兩年無法核定，還想把國家卡多久？對於玩弄數字、欺騙國人、裝睡叫不醒的行政院所推出的《財劃法》，民眾黨團與國民黨團通過在野合作，9票對7票，成功在程序委員會擋住，暫緩列案。

