政院版《財劃法》遭藍白暫緩 民進黨團不排除提公投反制

行政院版《財劃法》前一天在立法院程序委員會遭藍白黨團暫緩列案，確定本週五院會無法付委審查。行政院長卓榮泰26日和工商業界會談時，羅列中央明（2026）年規劃推動的各項政策，話鋒一轉，也提及《財劃法》與明年度總預算仍在立院卡關。

行政院長卓榮泰表示，，「天下也許會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，不能讓這種無奈發生。」

卓榮泰以自嘲表達心情，而民進黨團則喊出不排除提出公投，用更大的民意反制藍白做法。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，「對於國會多數通過不合社會期望的法案，當然公民社會就會運用公民投票的方式來糾正國會的錯誤。

國民黨立委賴士葆回應，「我看民進黨立委這個講法，是也有點拖延來擺爛而已啦，要公投可以，什麼都可以公投，公投就明（2026）年11月大選的時候綁公投，那時候再來決定，那這段時間呢？1年的時間怎麼辦？」

而藍營地方首長則持續呼籲，行政院應就院版《財劃法》提出完整的試算表與金額內容，與各縣市政府進行討論。

新北市長侯友宜呼籲，「財政部其實可以做得到的，幹嘛不拿出來呢？其實把試算拿出來，大家充分地討論、溝通完以後就全力以赴。」

台中市長盧秀燕指出，「如果說院版這個試算出來的金額跟版本，比現行版本、比國民黨版本還好的話，那我們會感謝，會幫行政院來支持。」

台中市長盧秀燕指出，若試算金額顯示政院版本比現行版本更好，自己當然也會支持，相信不分藍綠縣市都希望行政院盡速提供精準數字。

