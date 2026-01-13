政院痛批立院程序委員會拖延排案 「剩13工作天」籲儘速審議

行政院發言人李慧芝。 圖：擷自行政院提供影片

[Newtalk新聞] 行政院發言人李慧芝今（13）日指出，立法院程序委員會今日依然未將今年度中央政府總預算案、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與行政院版《財政收支劃分法》等案，排入委員會審查。

李慧芝強調，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案，以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

廣告 廣告

她進一步表示，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等。立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立法院能謹守憲法權責，儘速審議行政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國「正義使命2025」軍演 台灣「三階七層」防禦線布局曝光

楊宏基觀點》停止造神！美成功抓捕馬杜洛 委國「窮」、「貪」助攻