政院發放普發現金1萬元 鄧凱勛：配合中共推「終極窮台計畫」？

記者周志豪／台北報導

普發現金一萬元今起陸續到帳，來源抬頭強調「行政院發」，再遭藍營質疑。國民黨前發言人鄧凱勛今質疑，民進黨立委沈伯洋不是說普發現金是「窮台三招」之一，現在政院也在配合中共統戰？綠營民代在執行「終極窮台計畫」？

鄧凱勛表示，今年年中國民黨率先提出還稅於民、還錢於民，民進黨鋪天蓋地抹黑、造謠，沈伯洋更稱這是「窮台三招之一」，影射藍白幫忙中共統戰，營造普發現金是毀憲亂政、背叛國家感覺，繼續撕裂台灣社會。

鄧凱勛說，大惡罷結束，民進黨被民意狠狠打臉後，窮台三招突然不是招了，也憲不毀、政不亂了，普發現金變好棒棒，這個髮夾彎來得又急又猛，現在行政院與民進黨的黨公職也匆忙出來收割、甚至說出領一萬元找民進黨。

鄧凱勛質疑，當初綠營造謠抹黑撕裂社會，如今綠營臉皮怎能厚到如此不可思議，當大家失憶嗎？現在要找民進黨的，是算當初撕裂台灣社會的帳吧？拚領一萬元，找國民黨；收割一萬元，找民進黨。

