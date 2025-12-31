政院盤點2026新制 卓榮泰憂總預算未過恐無法執行

行政院今盤點2026年新制，主打「以人為本，溫暖施政」致力打造全民好生活。（圖／翻攝卓榮泰臉書，下同）

今天是2025最後一天，行政院長卓榮泰在臉書盤點2026年新制，主打「以人為本，溫暖施政」致力打造全民好生活。新的一年即將到來，行政院推動的有感新制也將上路，邀請大家一起分享、廣傳，但是立法院至今仍未通過2026中央政府總預算，部分新制將無法執行。

卓榮泰上午在臉書發文，宣布2026年元旦起上路新制，期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局，祝福台灣越來越好，祝福大家新年快樂。

廣告 廣告

據行政院規劃，明年起育嬰留職停薪得以「日」申請，家庭照顧假以「小時」計算；婚育宅加碼租金補貼，補助1.5倍，多一胎再補助0.5倍；基本薪資也會提升，月薪從2萬8590元調升至2萬9500元，時薪從190元調升至196元。

另外，政府照顧中低收入戶，低收入戶每人每月生活補助加1000元，中低收入戶每人每月生活補助加750元；稅收部分，長照扣除額改為18萬元，每人基本生活費上調3000元，免稅額、標準扣除額同步提高；生育補助增至10萬元，讓生育給付福利更公平。

不僅如此，平日國旅補助也有加碼，每月抽1000人可領1200元生日住宿金；勞工權益部分，全勤獎金列為工資，請假不可全扣，雇主不可僅以病假作考核；文化幣擴大領取範圍，13至22歲都能領1200點；長照3.0啟動，新增給付對象，擴大全年齡失智者及PAC收案對象，出院及接軌長照，政府也會幫忙分擔住院看護費；癌篩部分，政府從2025年起擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌、口腔癌免費篩檢，2026年起新增公費胃癌篩檢。

不過，行政院提醒，立法院至今未通過2026中央政府總預算案，恐造成部分新制無法執行。



回到原文

更多鏡報報導

元旦新制上路！公務員赴中資格加嚴 內政部：探親機制修正三親等內

中國解放軍圍台軍演 澳洲外貿部聲援：反對片面改變台海現狀

藍白5度封殺國防特別條例 政院遺憾：和平靠實力、立院應團結