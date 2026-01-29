政院盼加速營建剩餘土石方全流程去化 蘇俊賓：前置作業須更周延

桃園市副市長蘇俊賓。圖：行政院提供

行政院會今（29）日討論「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，規劃透過「擴增最終去處」、「簡化土石方運送流程」以及「GPS雙軌並行」三大策略，加速全國營建剩餘土石方的妥善去化。桃園市副市長蘇俊賓表示，中央目前規劃擴增土石方最終去處，包含港區填築，如台北港、台中港、高雄港、彰濱及南星計畫等，初步預計可收容約8.8萬方土石方，未來也將評估約70處港口，作為可能的最終去化場域。相較於受限於地質條件及開發法規的國有土地，海域空間確實可能成為中長期的重要選項，蘇俊賓提醒，相較於陸域環境，我國對於海洋環境的基礎調查資料相對有限，相關政策對於跨縣市的水文環境、生態環境以及海岸線國土保育的影響都必須事先掌握，相關前置作業必須更為周延。

蘇俊賓指出，港區填築涉及海洋生態保育及水文影響，不管是水文、水工模型都需要長周期的調查，若基線資料不足貿然進行，對公共工程的品質和生態、海岸環境都會有很高的衝擊。海岸線是動態的平衡狀態，一旦打破平衡，必須有新的模型推估可能的影響，大型公共工程影響的往往不見得是工程本身，而是藉由洋流所衝擊到的其他區域。

他以台北港為例說明，雖然港區本身不在桃園，但其形成的凸堤效應與漂沙阻斷，長年下來已對桃園鄰近海岸，如大園、觀音一帶，造成明顯的海岸侵蝕、地形地貌變化及水文環境改變。

蘇俊賓建議，當政府選擇了那些海域點位作為未來土方最終去處，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響以及生態進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署應該高度參與，確實掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，藉由這些資訊降低開發風險。否則環境影響評估在沒有這些調查數字的情況之下也失去意義。

海委會主委管碧玲回應，會在用海計畫中加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。

