政院盼立院審議院版財劃法 若覆議未果將尋合憲救濟

（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院日前針對立法院11月14日三讀修正通過的財劃法部分條文提出覆議，立院須於15天內處理覆議案。行政院今天表示，提出覆議案是拉出時間、空間，希望立院能審議政院版本財劃法修法草案，若未來覆議未果，將採取合憲的救濟手段。

立法院11月14日三讀通過財劃法部分條文，行政院以修法有窒礙難行之處，在11月27日提出覆議案。

根據財政部說法，立法院此版本的財劃法三讀條文，影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，將使民國115年度中央政府總預算案舉債數再增加新台幣2646億元，違反「公共債務法」舉債上限15%規定，並使中央擘劃財政、平衡全國經濟、引導政策的效能大受影響，造成中央政府各項施政項目無法順利推動，不利全民福祉；此外，三讀條文規範地方政府財力級次依據舊法，也無法合理反映地方政府實際財政能力。

廣告 廣告

不過，現行國會情勢讓覆議難以樂觀，對於未來該如何因應，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時重申，立法院11月14日通過的再修版財劃法，中央會被迫舉債高達5638億元，超出債務流量的上限，行政院長卓榮泰已經多次說明，不會依照這樣版本的財劃法編列預算，不能當違法政府。

對於覆議未果後是否只剩下釋憲一途，李慧芝則說，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，但仍希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

此外，立法院朝野黨團今天協商達成共識，明天將召開全院委員會審查財劃法覆議案，審查時不邀請行政院長列席說明，由各黨團各推派一人發言。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。（編輯：林克倫）1141204