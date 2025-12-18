政院盼速審總預算案 藍：把錢補足就立即付委審查

（中央社記者王承中台北18日電）立法院尚未審議明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰盼立法院儘快審議並通過，才能照顧民眾。國民黨團書記長羅智強等人今天召開記者會，呼籲行政院把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查。

台灣民眾黨立法院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，在11月11日於立法院會時對115年度總預算案提出復議。行政院長卓榮泰日前表示，誠懇希望立法院儘快審議並通過明年度中央政府總預算，才能實現產業發展、社會照顧、治水與公共建設等各種政策，照顧民眾。

廣告 廣告

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，嚴正呼籲行政院把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查。

林沛祥表示，行政院最擅長的從來不是解決問題，每逢總預算審查，劇本永遠是同一套，TPASS通行月票要停了、各類補助補貼沒了、長照要倒、護照印不出來，彷彿在野黨不是在審預算，是在拆國家，但人民真實感受到的是，政府一邊哭窮，一邊卻毫不手軟要砸新台幣1.25兆元買武器。

許宇甄表示，只要行政院今天把預算書修改好重新送來，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查。預算會卡關，完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩。（編輯：林淑媛）1141218