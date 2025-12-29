政院確定了！提名游盈隆等7人任中選會委員 函送立院審查

即時中心／潘柏廷報導

行政院先前證實經朝野各政黨推薦後，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯等7人擔任中央選舉委員會委員，而游、胡則分別提名擔任正副主委。如今，行政院今（29）日透露，因應中選會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，行政院已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗之適任人選。

同時，行政院也說，本次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，提名游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人，並指定游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員。

台灣民意教育基金會董事長游盈隆（中）。（圖／擷取自游盈隆臉書）

另，行政院指出，其中除陳宗義是繼任請辭委員遺缺，任期至2027年11月3日止外，其餘6人任期均至2029年11月3日止。



最後，行政院強調，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時亦已考量政黨比例，符合中選會組織法規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

