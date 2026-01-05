政院秘書長張惇涵被點名選桃園市長 藍議員解讀：英系看不下去
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
民進黨在「北二都」面臨推不出人參選市長的困境，有媒體開始點名在立法院財劃法「不副署」激辯中舌戰藍委的行政院秘書長張惇涵可參選桃園市長，國民黨桃園市議員詹江村說，這是英系徹底看不下去，從大罷免到5個大法官就可以釋憲，地方英系大老都存在很多不同意見。桃園市的選區一直低迷不振，讓看不慣王義川的英系地方派系再也看不下去，想要推出張惇涵，以挽回目前頹勢，以免地方小雞被飛不起來的母雞給壓死。
國民黨桃園市議員凌濤認為，這也突顯，賴清德指定的總統府副秘書長何志偉跑了這麽久，民調未見拉抬，眼見張善政市長穩健施政支持度突破七成，反而讓民進黨桃園市黨部保守提名議員席次，越選越慌，簡直桃園潘鳳，慘到連張惇涵上一場立法院備詢都可以衝擊初選選情，不忍卒睹；如果按照這個邏輯，卓榮泰2028可以選總統了！
凌濤表示，媒體標題指稱行政院秘書長張惇涵「一戰成名」暖身民進黨桃園市長提名，讓外界黑人問號，到底是哪一戰？原來是張惇涵立院質詢大喊「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉賴清德總統，一戰成名沒錯，但位置岌岌可危「被跳船」機會劇增，索性以「鄭文燦代理人」同步操作跳選桃園給自己活路。
凌濤說，如今的桃園彷彿一場「三國殺」，何志偉是賴的人沒有被桃園買單，好比提斧躍馬出戰的「桃園潘鳳」，不多時卻旋即敗下陣來、台灣國綠委王義川是正國會代表，但非常不認真；蔡英文前總統再推想想論壇暖身、王世堅說不選市長但要帶小雞、陳水扁說要開「總統開講」節目，英系燦系逆襲來得又急又兇，賴總統準備好了嗎？
凌濤表示，回頭看張惇涵與何志偉之爭，更是像現代版溫酒斬華雄，古有溫酒斬華雄，講的是關羽一杯酒還沒有涼掉，就斬掉華雄，張惇涵難道想再上演一齣「備詢斬志偉」嗎？張惇涵光是憑一場備詢，就馬上衝擊到何志偉，「桃園潘鳳」果然不值一提。
維穩南部選情 鄭麗文最高規格禮聘王金平任最高顧問
黃國昌已簽立委辭職書！若成為新北市長候選人也可讓柯文哲回任黨主席
林宜瑾提修兩岸條例 鄭麗文嗆：可悲台獨啊！一向是民進黨政客遮羞布
