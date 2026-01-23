政院稱依法有效的預算就執行？ 國民黨：為何先違法編列預算？

立院國民黨團書記長羅智強。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今年度中央政府總預算仍待立院審查，但藍白主張先行動支TPASS等38項新興計畫共718億元。若立院通過，行政院秘書長張惇涵今回應，只要依法有效的預算，政院會執行。國民黨團晚間再批，政院說一套，民進黨團做一套。

國民黨團書記長羅智強質疑，若真如張惇涵所言，那為何民進黨團百般阻撓，TPASS等項新興計畫先動支提案，拒絕簽署朝野協商結論？認為張的發言自證，民進黨只想利用民生預算政治操作全民。

廣告 廣告

羅智強也提到，民進黨政府造謠「藍白黨團擋民生預算」，但去年8月底總預算送至立院後，國民黨團就要求依法編列「軍人加薪」、「提高警消退休所得替代率」法定預算，卻至今未編，擋總預算的是閣揆卓榮泰與總統賴清德。

羅智強質疑，行政院這種「初一十五不一樣」的態度，令人無法忍受；面對一個出爾反爾、言而無信、違法亂紀的政府，到底要相信誰？

羅智強表示，歡迎卓榮泰來立法院報告，但前提是帶著「合法」、「合理」且「尊重民意」的預算書；行政院停止政治情勒，儘速依法修正預算，才是解決僵局唯一正道。

更多太報報導

藍批賴政府不溝通人事案 張惇涵：賴清德、卓榮泰溝通的門一直敞開

新興預算動支案朝野協商破局 國民黨團：政院稱「民生優先」只是謊言、詐騙

政院喊辯論限定在國會 國民黨團：蔣幹當呂布，喊戰不敢戰