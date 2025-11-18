政院稱迎戰藍白《財劃法》...周玉蔻嘆2026選舉民進黨候選人恐遭對手譏「反對地方多要錢」：別被「硬起來的卓榮泰打垮啊」

在野再度惡修《財劃法》，行政院長卓榮泰今（18）日再度稱「協商未到根本絕望，我不會放棄協商；但是未到最後關頭，我們也不會輕言的抵制」。資深媒體人周玉蔻批評，卓院長硬起來好威風、然後呢？2026地方選舉民進黨候選人跟是不跟，「「藍白對手譏，我們為地方多要錢，XXX（綠營對手）反對耶⋯⋯⋯！選民怎麼想？選票咧？」

周玉蔻今日在臉書發文表示，藍白地方財劃法地方拿太多錢，卓院長宣稱強勢對抗了，民進黨地方縣巿長候選人如何是好？藍白幫忙要錢綠營敢說不嗎？這場2026地方選舉民進黨人可別被「硬起來的卓榮泰」打垮啊。

廣告 廣告

周玉蔻再說，不是要唱衰自許立場準備硬起來的行政院長卓榮泰，藍白版的地方財劃法，你說地方政府拿太多，中央會被掏空，要強硬對待「據說是不副署或釋憲」，這樣發展下去，那些陸續出爐的2026大選地方縣巿長民進黨提名候選人該怎麼接話呢？

周玉蔻舉例，新版財劃法就是2027年，新任地方首長上任後實施，「藍白對手譏，我們為地方多要錢，XXX（綠營對手）反對耶⋯⋯⋯！」選民怎麼想？選票咧？行政院提了更好版本？啊立法院就藍白多數過不了關啊！

「所以，系統性論述在哪裡？選舉，情緒大於理性，鈔票大於財政紀律，在卓榮泰宣告硬起來的新聞四處帶方向之前，府院黨有討論過這一題嗎？」周玉蔻表示，藍白地方執政縣市佔大多數，用財劃法吸光國庫預算、不顧中央財政死活，那綠營2026地方選舉就努力拿回更多執政縣市啊？

周玉蔻嚴詞表示，「再說一次，這一題，民進黨的地方縣市長候選人如何回應？關係輸贏、政治選戰生死啊！

」卓院長硬起來了，好威風，然後呢？地方選舉民進黨候選人是跟還是不跟？跟了，不替選民爭取更多預算也就罷了，還跟著杯葛！這個標籤，誰擔當的起啊？特別是擁有立委、候選人雙重身分的蘇巧慧、何欣純、王美惠等人。

周玉蔻直言，「恕我多嘴，強硬、柔軟，是整體戰術，無關個人首長聲望，也不僅止於朝野對抗，人民視角最重要，政治人物特別是執政者，不是喊爽的啦。」

周玉蔻最後說，不副署不是一時喊爽的啦，「人家藍營正在設陷阱給你民進黨跳、一堆綠營儍儍正義支持者，還跟著么喝⋯⋯⋯。」

（圖片來源：行政院、周玉蔻臉書）

更多放言報導

分析綠營2026台北市長可能三人選..周玉蔻評陳健仁「世代交替0分」、王世堅「代表背骨、投機」！肯定沈伯洋「展現高度氣勢與決心」：要有配套、切割台獨、引戰

高詩佳登《新聞放鞭炮》首談「熱愛中華文化是否影響認同？」：更加看見「身為台灣人」的豐富與自由！