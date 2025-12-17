政院立院卡死！黃暐瀚：賴卓使出「七傷拳」，放大絕！只能等民意決定

記者李鴻典／台北報導

針對國民黨、民眾黨聯手在立法院通過修正版《財劃法》，行政院長卓榮泰決定不副署，連日引發藍白抨擊。資深媒體人黃暐瀚說，寓言故事「黑羊白羊要過獨木橋」最後的結局是雙雙摔下山崖；現實中的「藍軍綠軍、兩院對決」，最後會是什麼結果？只能等民意決定。

行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

黃暐瀚今（17）天撰文「不覆議 不釋憲 不副署」，他說，事隔多日，依舊覺得他第一時間的形容：「卡死」！是最貼切的描述。

黃暐瀚指出，這兩年政院立院嚴重扞格，從「一路覆議、一路失敗」，到憲法法庭形同失效（新版憲訴法，大法官得有十人才能開會，九人議決，但目前僅剩八位大法官，無法開會），最後賴總統與卓院長決定使出「七傷拳」，直接「不副署」，放大絕！

黃暐瀚說，站在綠營的立場看，這是「終極救濟」方式；站在藍營的角度看，這是「選輸翻桌、違法違憲」。

違憲，那就送憲法法庭釋憲。可惜，憲法法庭已失去開會功能，無法釋憲，到底誰「違憲」？沒人說了算。

黃暐瀚也表示，寓言故事「黑羊白羊要過獨木橋」最後的結局是雙雙摔下山崖；現實中的「藍軍綠軍、兩院對決」，最後會是什麼結果？只能等民意決定。

