政院經發會討論少子化問題 施振榮：可有外傭幫忙照顧小孩

宏碁創辦人施振榮。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院經濟發展委員會第二次顧問會議均衡台灣組今日召開，會中討論少子化問題。經發會共同召集人、宏碁創辦人施振榮會後受訪表示，應該讓年輕人生小孩後，可以有外傭幫忙照顧，不是讓阿公阿嬤來。

施振榮指出，今天會議上，對台灣均衡發展建設、人力資源有做報告，有談到水資源、少子化問題，政府實際上做了很多事，而且從專業角度是做得非常好，但老百姓都不了解，這些議題無關政治，而是涉及台灣經濟發展、區域均衡的問題。

談及少子化人口對策，施振榮說，他自己3個小孩、8個孫子盡了最大的責任，但是家中有3個碩士是全職在照顧孫子，這是相關關鍵的問題，所以應該讓年輕人生小孩後，可以有外傭幫忙照顧，不是讓阿公阿嬤來。

施振榮提及，從育嬰到學校教育，現在問題都不大，最主要是最早階段的小嬰兒，父母親一定會有人要離職照顧嬰兒，其實男女應該公平，男生也要來平等地來照顧嬰兒，不然有外傭可以幫忙當然更好。

