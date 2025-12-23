政院經發會顧問會議 卓揆預告新制元旦上路

▲卓榮泰今日主持行政院經發會顧問會議，會中討論議題包括中小微企業轉型、青年、薪資提升與透明等議題。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院經濟發展委員會今（23）日舉辦包容成長組第2次顧問會議，會後行政院長卓榮泰表示，今日討論議題聚焦帶動中小微企業轉型、青年、薪資提升與透明化，讓年輕人育兒更有支持的雙就業雙照顧，以及透過都更危老重建、演唱會經濟等方式擴大內需帶動地方發展，並向國人預告育嬰留職停薪與家庭照顧假新制將於明年元旦上路，強調經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平台，讓政府跟民間社會各界溝通，「一起努力讓國家往好的方向進步」。

卓榮泰表示，今天行政院召開經濟發展委員會包容成長組顧問會議，討論社會與經濟發展過程中，兼顧不同族群與產業需求，落實普惠大眾、公平分配的包容成長。

卓榮泰提及，關鍵議題包含帶動中小微企業轉型、青年、薪資提升與透明化，讓年輕人育兒更有支持的雙就業雙照顧，以及透過都更危老重建、演唱會經濟等方式擴大內需帶動地方發展。

首先是中小微企業好，台灣經濟才會更好。卓榮泰說，會中討論中小微企業的韌性與轉型策略 ，透過數位轉型、淨零轉型與通路支持，協助企業提升競爭力與產業韌性。自2025年推中小微企業多元振興發展以來，已有超過22萬家企業受惠。

其次是挺青年，助圓夢。卓榮泰表示，青年多元發展與國際視野培育，政府將持續推動產學實習媒合、海外圓夢計畫與彈性學制，結合居住支持措施，協助青年順利銜接學習與就業，教育部青年百億海外圓夢基金計畫已有1463名青年出國圓夢，2026年第一梯次合作計畫已公告，「請青年朋友把握機會，讓政府跟你一起圓夢」。

另討論薪資提升與薪資透明化，輔導企業加薪，並透過雙就業雙照顧政策完善托育、長照與彈性留職制度。卓榮泰預告，育嬰留職停薪與家庭照顧假這項新制，將於2026年1月1日上路。

最後是擴大內需，帶動地方發展。卓榮泰說，政府將大力推動都市更新、危老重建，並結合會展經濟，舉辦國際會展、演唱會及大型體育賽事，吸引人流、帶動商機、促進觀光，讓經濟政策不只停留在數字，而是實際走進民眾生活。強調經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平台，讓政府跟民間社會各界溝通，「一起努力讓國家往好的方向進步」。

