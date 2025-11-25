政院翻車？今原要給「財劃法試算表」 賴士葆批：財長說算不出來

國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）

行政院版《財劃法》修法草案已於上周送到立法院，而今（25）日立院程序委員會將決定是否排入周五院會議程，攸關院版《財劃法》能否順利付委審查。不過政院原承諾25日提出各縣市試算表，藍委賴士葆今表示，昨天財政部長莊翠雲打電話給說算不出來。賴痛批是閉門造車，付委機率恐不高。

賴士葆指出，原來21日立法院長韓國瑜找財政部長跟祕書長，跟黨團裡面的現任財委會召委林思銘跟上屆召委自己討論，結論是財政部要在今天提供試算表，才看要不要付委，「但昨天部長打電話給我說算不出來」。

賴士葆痛批，沒有就是閉門造車，當天討論講得很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本，多少錢才來討論。賴士葆也強調，自己不是黨團幹部，但是認為付委機率不高，看政院如何溝通，民眾黨表明不給他過，兩個禮拜前通過黨團版本卻不實施，政院是自打嘴巴嗎？

