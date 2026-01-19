政院聯合中心 百萬年薪綠友友

民眾黨主席黃國昌4名新北子弟兵，19日點名行政院聯合服務中心淪為民進黨的「酬庸安養院」。（劉宗龍攝）

新任台肥總經理陳右欣引發酬庸爭議，民眾黨主席黃國昌4名新北子弟兵19日進一步點名行政院聯合服務中心也淪為「酬庸安養院」，年薪上百萬的執行長、副執行長都與民進黨關係密切，宛如派系坐地分贓，連曾經詐領公帑的新潮流大老陳錦倫也能高升政院中部辦公室執行長。

黃國昌雙和區主任陳怡君說，綠營用人標準向來「只看顏色、沒有專業」，政院聯合服務中心成為民進黨的酬庸安養院，民國112年時任經濟部轄下雜糧基金會執行長陳錦倫遭揭詐領差旅費，因是新潮流大老，竟能安全下莊，北檢也不敢辦，去年甚至高升政院中辦執行長，「只要跟對派系，詐領公帑也沒關係？」

重蘆區主任周曉芸指出，南部聯合服務中心執行長許乃文是監察院長陳菊子弟兵，2位副執行長陳文亮、謝文斌也是新潮流人馬，而前一位副執行長陳慧玲擔任議員期間涉及詐領助理費遭解職，接任的又是前桃園市長鄭文燦子弟兵、新潮流的顏子傑。

周曉芸續指，政院東辦執行長洪宗楷、副執行長郭應義及許文獻都是民進黨籍，且洪、郭落選議員後又回鍋，「請問這些人平常在做什麼？真的服務鄉親或拿國家資源跑選舉？」

汐金萬區主任陳語倢稱，中辦3位副執行長包含前北農總經理、「高薪實習生」吳音寧，及2位多次代表民進黨參選議員落選的李貴富、蔡雅玲；而雲嘉南辦執行長劉米山、副執行長李碧菁及陳怡帆也都是民進黨籍，「國家資源可以這樣給派系坐地分贓嗎？」

板橋區主任林子宇指出，依薪點換算，每位執行長年薪約132萬元、副執行長約119萬元，拿公帑酬庸一點都不手軟；台南柳營農會前總幹事陳右欣僅因賴清德總統推薦入黨、是綠委林俊憲人馬，就從農業部專委三級跳變成年薪約7、800萬元的台肥總座，難道只要「信賴」，人生就能一路開外掛？