政院自我杯葛行政權卻嗆立院倒閣 趙少康：治國沒半步，都想旁門左道爛招

趙少康。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

同屬行政權的行政院長卓榮泰不副署、不背書總統發布法令，卻嗆在野黨不爽可根據憲法倒閣，企圖冷飯熱炒「倒閣議題」。中廣前董事長趙少康今提醒，倒閣與解散國會是單面刃，完全不對等，呼籲居國會多數的在野黨不要上當。

趙少康認為，倒閣、重選就像大罷免投票一樣，台灣選民也會用選票重重教訓民進黨，但每年選一次立委，這是遭受內憂外迫的台灣目前最重要的事嗎？2024選立委，2025大罷免，2026重新改選，誰知2027會不會又搞次大罷免？

廣告 廣告

趙少康批評，民進黨輸不起，發動名不正 言不順的大罷免大失敗後，又想出把憲法踩在腳底下的不副署、不公布爛招，又再回頭喊話要藍白提倒閣案，以便可以解散國會、重新改選，治國沒半步，想出的都是旁門左道。

趙少康表示，憲政精神中的倒閣後全面改選，是互相制衡雙面刃，訴求是你敢倒我的閣，我就要你付出重選代價，但現在賴政府的操作卻只是單面刃，重選半天，就算藍白還是多數，行政院長任命照樣不需要立法院同意。

趙少康說，就算倒閣後國會改選，總統賴清德仍舊可不理立法院、再任命卓榮泰當行政院長，結果只有立委付出代價，賴、卓根本不需付出成本，大做無本生意，藍白除非傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？

更多太報報導

新北市長選舉藍白合虛晃一招？李乾龍：讓國民黨在新北繼續執政、那個人一定會贏

再點名賴清德就是朝野對立始作俑者 鄭麗文：我送一面鏡子給你？

換掉柯建銘換綠白合？ 鄭麗文：換掉賴清德可能比較有效