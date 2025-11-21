政院自提「財劃法」修正草案 凌濤：前後邏輯矛盾

國民黨智庫副執行長凌濤。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

行政院昨自提「財劃法」修正草案，挨批重南輕北、維持中央集權。國民黨智庫副執行長凌濤今揶揄，政院之前批立院修法將造成「財政土石流」，但政院版卻比立院版多分配「319億」，一邊反對一邊增加，前後邏輯矛盾。

凌濤更提到，政院稱「財劃法」修正後，「地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政缺口」，但事實是當財政下放時，很多事權也會同步到地方，中央此時理應撙節，而不是趁勢恣意擴張財政，這才是分權與治理的基本常識。

凌濤表示，政院版「財劃法」修法草案具體比例與公式，行政院之今仍支支吾吾、緊抓手中，毫無公開透明，難以說服社會。

凌濤表示，對「財劃法」修正，人民要的是公平制度，不是中央集權和搶功操作，立院版「財劃法」修正案是既合理、透明，又有效率的財政規劃，呼籲民進黨政府不要又見獵心喜，只想坐享其成「收割了」。

凌濤批評，民進黨已多次「口嫌體正直」，當年北北基桃推TPASS 通勤月票1280元，行政院即跟推 1200元方案，還要求冠上「行政院」；藍白推動普發現金1萬元，民進黨也是先批「毀憲亂政」，再註記「行政院發」今進發放。

