政院自提「財劃法」修法版本 許宇甄：只是把中央財政主導權更精緻包裝

記者周志豪／台北報導

行政院今自提「財劃法」修正草案，被批老調重彈、重南輕北、維持中央集權。國民黨立委許宇甄也批評，行政院修法版本根本沒有觸及分配正義，只是把中央的財政主導權包裝得更精緻、更難拆解。

許宇甄表示，若照行政院的修法方向走下去，中央權力會更集中，地方自治只會更被束縛；「財劃法」本應是強化地方治理能力，如今卻成為鞏固中央控制力的工具，這才是真正危險之處。

許宇甄認為，政院版改革看似精算，實則是在劫掠治理良好縣市財政，降低中央政府責任，把更多資源留在執政者手中；地方最核心的怒火不是錢變少，而是中央握著錢、地方要看臉色。

許宇甄指出，行政院長卓榮泰反覆強調中央統籌分配款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計「不低於」114年度總數，說法看似善意，其實是刻意迴避核心問題的話術，是一份猶抱琵琶半遮面、政治算計大於政策誠意版本。

許宇甄說，立院去年推修法就是為處理中央補助分配長期結構性偏差，民進黨執政縣市拿多，非民進黨執政縣市拿少，政院卻想以「三項合計不低於114年度」帶過，彷彿只要把經濟成長自然增加量分出去，就能掩蓋制度不公。

許宇甄表示，政院版公式指標愈來愈複雜，卻沒清楚分配方式、計算標準，與權責分費項目與金額，也不敢公開各縣市試算表，行政院究竟在掩藏什麼？是誰會因此得利？又是誰會被犧牲？這不是改革，是煙霧彈。

