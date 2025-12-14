政院若不副署法案可提倒閣反制？黃國昌：若提卓榮泰會下台嗎

民眾黨主席黃國昌今（14日）被問及是否會考慮提倒閣時表示，行政院長卓榮泰現在不守憲法，倒閣了確定會下台嗎？（圖／民眾黨提供）

針對在野修正《財劃法》，行政院提出覆議再遭否決後，府院高層拍板採「不副署、不公布」方式應對，針對停砍年金修法也朝此方向規劃，面對此僵局，民眾黨主席黃國昌今（14日）被問及是否會考慮提倒閣時表示，行政院長卓榮泰現在不守憲法，倒閣了確定會下台嗎？

黃國昌今下午前往蘆洲，出席三蘆區服務處主任周曉芸所辦理的親子活動受訪時表示，賴清德跟卓榮泰現在的問題不是不副署、不執行而已，問題是根本不守法；喜歡的東西就執行，不喜歡的東西就不執行，連守法都選擇性的守法，法治國的原則已經徹底的崩壞了。

針對是否要提倒閣，黃國昌則說，卓榮泰都不守憲、不守法，卓榮泰會下台嗎？倒閣了確定卓榮泰會下台嗎？卓榮泰可以說倒閣是違憲的，沒有遵守的必要，賴著不下台。

黃國昌表示，一個不遵守憲法、不遵守法律的總統跟行政院院長，對這幾十年來台灣人民爭取來的民主自由，已經造成非常非常大的傷害，真心希望兩人三思而行；之所以修《財劃法》的修正，是要給地方政府足夠資源推動地方建設，可民進黨不願意給地方政府充足財源，選擇性給經費，這是民主法治國家該有的作為嗎？

黃國昌質問，民進黨為何寧願毀憲，也要把錢裝在自己口袋，也要把錢放在自己、隨著自己的意志來支配？希望賴清德跟卓榮泰能夠想清楚，這對地方自治絕非地方自治之福。

媒體追問，若府院拍板不副署、不公布，民眾黨是否會採取抵制作為？黃國昌回應，當總統跨越民主憲政的紅線，造成的衝擊影響是非常嚴重的。他不願意預先說接下來會採取反制作為，但希望賴清德、卓榮泰冷靜下來好好想一想，為了台灣百姓，不要繼續專權獨斷。



