政院若副署但不執行法令 張景森：先說負責、再說不幹

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴，在綠營中引發討論。院前政務委員張景森今天形容，前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

張景森透過社群平台表示，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」

張景森指出，這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK，沒有疑慮難行，而且在總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行」。

張景森強調，結果等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」他形容，這是前面親筆簽名說，「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。

