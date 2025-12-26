政院要修法「立委赴中納管」 王鴻薇狂嗆：你有種就宣布去中國全部判刑

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委翁曉玲等人赴中國廈門參加台商活動後，藍白再度封殺國防特別預算以及國安法案，引起討論。行政院今（26）日院會將通過《兩岸人民關係條例》修法，要建立赴中審查許可制度，違法將處以罰緩。對此，國民黨立委王鴻薇大嗆，民進黨有種就直接宣布台灣人民通通不准去中國，去的話全部判刑。

翁曉玲等人赴中國參加活動引起質疑後，她大嗆，要繼續擋國防預算特別條例，接著藍白23日也真的再度聯手於程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，以及第722次擋下國安法案。

廣告 廣告

行政院則拍板，將在今天院會通過《兩岸人民關係條例》修法，除了針對公務員赴中納管外，也針對民選公職人選，包括立委赴中國都要獲得許可。

對此，王鴻薇稱，大家可以看到民進黨立委也好、政府也好，假國安之名箝制言論自由，現在連行動自由都要箝制，且不只對民代，還對公務人員做出限制。她大嗆，奉勸民進黨政府，「你有種就直接宣布台灣人民通通不准去中國大陸地區，這樣就好啦！就實施半戒嚴就好啦！幹嘛要用這種方式躲躲閃閃」。

王鴻薇批評，這種方式都是在箝制人民自由，用這種方式以國安為名，但事實上是要中斷兩岸交流。她嗆，「最好的方法就是宣布台灣人民不准去中國大陸地區，去的話全部判刑」，民進黨有沒有種去做這樣的事情？不要每次都假國安之名，去箝制大家的行動自由。

更多三立新聞網報導

王鴻薇嗆立院、總統府可以廢了！麥玉珍：卓榮泰侵奪大法官違憲審查權

翁曉玲領軍赴監察院！藍白委要求彈劾卓榮泰 內容曝光了

王鴻薇嗆小橘書沒幫助！她酸唸完已被砍 律師：醫生是碰到病患才翻書？

王鴻薇、王淺秋一搭一唱！稱不曉得小橘書有什麼幫助：唸完可能已經被砍

