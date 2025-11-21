政院要再修《財劃法》 羅智強轟政治操作

▲行政院會20日也通過《財劃法》修正草案，送立法院審議，國民黨立院黨團書記長羅智強說，立法院三讀的新版《財劃法》都還未施行，應先等新法上路安定後，再來討論政院版《財劃法》。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院才三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院院會20日也通過《財劃法》修正草案，送立法院審議，行政院長卓榮泰隨後拜會立法院長韓國瑜，希望盡速三讀，讓國家能永續、財政能健全。不過國民黨立院黨團書記長羅智強說，立法院三讀的新版《財劃法》都還未施行，應先等新法上路安定後，再來討論政院版《財劃法》。

國民黨立院黨團上午開黨團大會，羅智強會後定調，卓榮泰對於立院的《財劃法》宣布要全面迎戰，接著就拿出政院版本，過去立法院催政院拿出版本，催了一兩年，現在政院版才終於吐出來，還說要覆議立法院的版本，那現在三讀的版本還算數嗎？

羅智強說，行政院對於立法院三讀通過的法律案都不打算遵守，那要如何討論政院版本？行政院對立法院修法，都用數字遊戲騙騙騙，實際上要補助誰、不補助誰，都是自己決定，這次政院還要拿出政院版《財劃法》，就是政治操作，政院要再修法，就先等立法院的新版《財劃法》施行後，看後續狀況再來討論。

