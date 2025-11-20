政院視情況《財劃法》再修覆議 羅智強：是否要與國會溝通，都在卓揆一念之間

中國國民黨立法院黨團書記長羅智強。（圖／資料照片，圖源：翻攝自羅智強Facebook）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版《財劃法》提出各縣市明年度統籌分配款時，出現許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，加劇富者愈富等問題。對此，行政院今（20）日拍板通過財政部擬具之《財政收支劃分法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。對於政院視情況《財劃法》再修法覆議，中國國民黨立法院黨團書記長羅智強今（20）日提醒卓揆，是否要與國會好好溝通共商國是，都在卓榮泰院長的一念之間。

國民黨立院黨團表示，今（20）行政院公布院版《財劃法》修正草案，號稱挹注地方經費達新台幣1兆2002億元。但主計長陳淑姿上周五在立法院備詢時，揚言以覆議、釋憲反制國會三讀通過的財劃法修正案。惡習不改，一副要與國會全面開戰的架勢，國民黨團書記長羅智強表示「無法接受」，行政院踐踏民意，毀憲亂政的惡劣行徑。

針對行政院版《財劃法》，應俟立法院新修正三讀通過之《財劃法》，行政院是否提出覆議做出結論後，才有討論的必要性及可能性。羅智強提醒卓榮泰院長，是否要與國會好好溝通共商國是，都在卓榮泰院長的一念之間。

