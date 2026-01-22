政院調高國民年金給付 基本保障月領5000元

在物價持續走高、基本生活支出壓力加重之際，政府拍板調整國民年金制度。行政院會議今(22)日通過《國民年金法》部分條文修正草案，明定調升多項基本給付金額，其中老年年金A式與基本保證、遺屬年金及原住民給付，將由現行每月4,049元，提高至5,000元，預估逾176萬人可望直接受惠。

行政院評估，修法完成後，相關給付支出每年所須經費約為860億元；若自今(2026)年起實施，將先以追加預算方式支應，金額約169.8億元。除老年相關給付外，此次修法也將身心障礙年金由每月5,437元，調高至6,715元，盼能在現行制度下，提供更具實質意義的基本支持。

廣告 廣告

為避免給付水準長期落後於物價變動，草案同時引入更具彈性的物價連動機制。現行國民年金基本數額雖已設有每4年檢討一次的規定，但考量近年通膨波動幅度加大，草案增訂中期檢討條件，只要在2年內消費者物價指數(CPI)累積成長率達3%，即可啟動相關程序，即時反映生活成本變化。

在資格條件方面，《國民年金法》自上路以來已實施17年，排富標準未曾改變。此次因應薪資水準與不動產價格上揚，放寬相關門檻，將個人年所得上限由50萬元提升至60萬元，個人土地及房屋價值上限則由500萬元上調為1,025萬元，並取消唯一自住房屋扣除額的上限限制，避免只因持有自住房產就喪失年金保障資格。

此外，長期引發爭議的「配偶代繳保費」規定，也在此次修法中一併刪除。依據現行制度，被保險人配偶若未依期限代繳保費，將面臨罰鍰處分，外界質疑形同對婚姻關係設下懲罰性規範；修法後將回歸由被保險人自行負責繳納義務。據統計，國民年金現行整體繳納率約為6成，65歲以上族群達9成，透過制度優化，進一步強化民眾對國民年金的信心與參與度。

原文出處

延伸閱讀