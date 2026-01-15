政院證實鄭麗君、楊珍妮昨晚赴美 第六輪「對等關稅談判」有4項目標

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅談判又有新進展，紐約時報日前報導，台美對等關稅將降至15%，但台積電至少須在建5座晶圓廠。彭博則指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表，預計14日晚間再次率團赴美談判。對此，行政院臺美經貿工作小組今（15）日證實此事，表示談判團隊將與美方進行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標。

行政院台美經貿工作小組表示，行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表14日晚間已率團出發赴美。（資料照）

行政院台美經貿工作小組表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

行政院台美經貿工作小組指出，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後臺美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就臺美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，台美經貿工作小組提及，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

