政院財劃法再掀朝野攻防 藍黨團：全在卓榮泰一念之間

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君等人的陪同下舉行記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案內容。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院日前再通過《財政劃分收支法》修正案後，行政院今（20日）也公布院版《財劃法》修正草案，行政院長卓榮泰更指稱，若要執行立法院新修正的財劃法，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害；政院版草案才是能取得最大共識、也最合理的版本。國民黨立法院黨團則回應， 是否要與國會好好溝通共商國是，都在卓榮泰的一念之間。

立法院14日再次修正財劃法，並在18日傍晚已將三讀咨文送至總統府與行政院；若行政院不接受，行政院依法須於10天內決定是否覆議，覆議期限至27日為止。

廣告 廣告

卓榮泰今天表示，如果政院仍然是覆議未成，又提釋憲，這很像是歷史重演，他已經忘記提過幾次覆議，但實際上，政院都是在被動情況才提覆議。這次財劃法修法版本已經有最大共識，希望立法院能重新審視各種版本。

國民黨團則表示，政院版財劃法號稱挹注地方經費達1兆2002億元，但行政院主計長陳淑姿上周五在立法院備詢時，揚言以覆議、釋憲反制國會三讀通過的財劃法修正案，惡習不改，一副要與國會全面開戰的架勢。

國民黨團書記長羅智強表示，無法接受，行政院踐踏民意，毀憲亂政的惡劣行徑。針對行政院版《財劃法》，應俟立法院新修正三讀通過之《財劃法》，行政院是否提出覆議，做出結論後，才有討論的必要性及可能性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院版財劃法出爐！張惇涵：六都成長15% 16縣市平均成長25%

喊話立院不放棄財劃法協商！卓揆：勿讓國家成「財政失速列車」