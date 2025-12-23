政院財劃法、1.25兆軍購案再次暫緩列案！ 國安法排入26日院會

行政院會18日通過《國家安全法》等4項修法草案，23日於程序委員會，藍白並未阻擋，成功排入26日院會。不過院版財劃法、1.25兆軍購特別條例再次暫緩列案。（陳薏云攝）

行政院為落實「賴17項」，已陸續提出產創條例、海纜七法、韌性特別條例、資安法等修法，18日通過《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等4項修法草案，將送立法院審議。

民進黨立委王義川上台發言時痛批，國民黨去中國，立委赴中國要報備，國民黨到底在擋什麼？也不要在擋國防特別預算，另外要彈劾行政院卓榮泰，但監察院不是要廢掉了？把預算都砍光，又去拜託監察院彈劾卓榮泰。說要彈劾總統，表決也不會贏，只是想叫賴清德總統來罵，台灣人都看得懂。

白委劉書彬則提議要暫緩民進黨立委多個「立委赴陸報備」的相關修法提案，以及政院版財劃法以及「強化防衛任性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」暫緩列案。不過政院提出的《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等4項修法草案，皆順利排入週五院會。

