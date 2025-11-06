政院踩煞車！股利、利息年結2萬要繳補充保費惹反彈 卓揆：暫緩爭議規劃、加強社會溝通

為了替吃緊的健保財務開源，衛福部長石崇良拋出研議健保補充保費方案，初步利息、股利、租金1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，引發爭議。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 有關衛福部研議中的健保補充保費方案，傳出利息、股利、租金1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，引發爭議。行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

