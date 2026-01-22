政院送總預算案已146天 阮昭雄：至今沒付委 有點離譜

行政院副秘書長阮昭雄。 圖：周煊惠 / 攝

針對今年度中央政府總預算案持續卡關，藍白提出包括TPASS等38項共718億新興計畫將先行動支，今（22日）下午進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄表示，政院去年8月29日已依照法定程序將預算案送立院審議，至今已時隔146天、近5個月的時間，總預算案還沒付委，這非常特別，也有點離譜。

阮昭雄下午赴立院出席會議，會前接受媒體聯訪，他表示，他會在朝野協商時說明，也會請包括衛福部、國防部、教育部等說明，在總預算案未付委的狀況下，會影響到哪些福國利民政策，政院的立場希望立院儘速將115年度中央政府總預算案儘速付委，剛看到在野黨團提出的相關內容、項目都是從總預算案中羅列出來的，只要能儘速付委，所提的相關項目與內容也都可以動支了，把總預算案盡快通過的話，這些福國利民政策才能繼續執行。

阮昭雄說，只要能讓中央政府總預算案通過的話，一切都能迎刃而解。去年8月29日已依照法定程序將預算案送立院審議，至今已經時隔146天、將近5個月時間，總預算案還沒付委，這非常特別，也有點離譜，創下民主憲政體制的首例，這是國人所不願看到的。

阮昭雄強調，這些預算都是整體性、一貫性，如何審理這些預算，相信過去民主社會中已有慣例、制度，他也溫情喊話，若不通過的話，有些地區建設恐無法進行，並點名包括藍營執政的縣市，包括：桃園鐵路地下化、花蓮與台東鐵路雙軌化，還有現在國民黨立委謝龍介要挑戰的台南市，其台南鐵路地下化工程也無法啟動，拜託朝野立委儘速付委。

國防部副部長徐斯儉指出，國防預算排除人員維持費後，受影響約780億元，占總預算約21%，目前藍白黨團提案只有1項提出討論，就是調整生育補助每胎10萬元，這筆只編4000萬元，占國防預算的0.05%，仍有99.95％預算無法動支，會影響到戰備，甚至所有戰鬥人員的安全。

教育部次長張廖萬堅說，這次新興計劃裡雖提列4項，可同意的部分僅約22億，教育部預算是3472億，換句話說，只占了0.6%，希望能整體審預算，才對教育推動比較有利。

衛福部長石崇良表示，衛福部今年度預算是3893億，其中，屬於新興計畫有15項，總金額84億，除今天提出討論事項外，還有11項計劃，其中包括疫苗的產業韌性，為了因應未來傳染病挑戰，需要有國家疫苗產業，這至關重要，不在今天所提出的新興計劃中，許多衛福部預算都攸關民生，盼立院儘速排審。

