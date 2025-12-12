政院通過人工生殖法修正草案 戴湘儀：拿回子宮自主權

新北市議員戴湘儀12日晚間發文，對於行政院通過人工生殖法修正草案，對單身的她值得慶祝，強調終於能拿回子宮自主權。（新北市議員戴湘儀提供／吳嘉億新北傳真）

針對行政院會通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用。對此，國民黨新北市議員戴湘儀今（12）日晚間於個人社群平台發文大喊，太值得單身的她慶祝了，強調終於能拿回自己的子宮自主權，這代表著台灣往前跨大步，也代表社會對多元家庭接受度提升，保障更多的對於女性生育權益。

戴湘儀文中提到，新北市404萬人口中有51％都是女性，自己在擔任議員以來便不斷呼籲市府重視女性生育自主權，向衛生局爭取凍卵補助和AMH值檢測，維護女性在任何時間都能有權生育，不被時間、社會觀感、家庭壓力或僵化的刻板印象所影響或壓迫。

文中還提到，現行法規有許多受限之處，指出解凍卵子進行人工生殖必須在「異性戀」婚姻狀態內，而且要經由丈夫同意，以及經過診斷為不孕症才能使用，這也導致許多單身女性凍卵後無法使用，解凍率低；強調台灣的人工生殖技術領先全球，在法規上理所當然應跟上，在加拿大、美國、英國、丹麥、芬蘭等國家早已開放單身女性進行試管嬰兒，而台灣終於要加入這個行列，若立法院三讀通過，台灣就會成為華語地區中的頭一個。

戴湘儀文末還說到，除了讓單身女性生育合法化，以及女同志家庭能合法使用人工生殖技術外，修法內容還包含將胚胎保存期限從10年延長至15年，提升女性生育規劃的彈性與自主性，代表著台灣往前跨了很大一步，也代表著整個社會對多元家庭接受度不斷提升，對於女性生育權益有更多保障。

