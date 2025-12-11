政院通過人工生殖法修正 鄭麗君：落實女性生育自主權

行政院會在今日(11日)院會通過《人工生殖法》修正草案，擴大包括開放未婚女性與女同性配偶使用人工生殖技術，並評估子女最佳利益，強化親子關係法定地位等。行政院副院長鄭麗君表示，這項修法是以尊重女性生育自主權為基本理念，盼能盡早完成立法程序。

行政院會今日通過《人工生殖法》修正草案，行政院發言人李慧芝轉述行政院副院長鄭麗君的裁示指出，人工生殖法自施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用人工生殖技術，對於未婚、離婚、喪偶以及同性婚姻中女性群體來說，這項規定無法平等保障其經營家庭生活的基本權利。

廣告 廣告

鄭麗君表示，本次修法是以尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚女性以及同婚女性納入適用對象，同時落實兒童最佳利益的保護，明確規範人工生殖子女的法律地位，盼能盡早完成立法程序。李慧芝轉述說：『(原音)這次修正人工生殖法是為了尊重女性生育自主權為基本的理念，將未婚女性及同婚女性納入適用，平等對待其經營家庭生活的權利，同時落實兒童最佳利益的保護，明確規範人工生殖子女的法律地位，並完善母子權益與家庭支援體系，確保每個家庭都可以在法律的保障之下平等發展。』

根據衛福部的報告，本次放寬人工生殖的適用對象包含設籍台灣且長期居住的未婚女性，以及已完成結婚登記的女同性配偶。所有對象需具備健康生殖細胞，不孕夫妻及女同性配偶至少需一方具備健康生殖細胞，未婚女性需具備健康卵子。受術者必須由自己的子宮懷孕與分娩；若受術者年滿45歲，須事先接受檢查，確認無不適合懷孕或生產之疾病與生理狀況後，方可進行人工生殖技術，以維護母嬰健康。

衛福部表示，修法將「子女最佳利益評估」制度化，人工生殖實施前須由中央主管機關指定專責機構進行評估。另外，人工生殖子女可查詢捐贈者的血型、膚色及國籍等資訊；在有重大遺傳疾病或器官移植需求時，可查詢身分；子女成年後，經捐贈者同意，可查詢更多資訊。在親子關係部分，衛福部指出，人工生殖受術者於施術後不得撤除親子關係；女同性配偶若永久結合關係撤銷或無效，人工生殖子女仍保有婚生子女的法律地位。

衛福部長石崇良指出，本次院版修法最主要是放寬人工生殖受術物件，背後主要考量是落實CEDAW聯合國消除對女性歧視公約，確保婦女生育的健康權與自主權不因婚姻關係狀態而受到差別待遇。不過，在代理孕母部分，因涉及第三人的健康權、懷孕與生產風險，以及社會倫理仍有歧見、未有高度社會共識，此次修法脫鉤處理，但後續會持續進行社會對話以凝聚共識。