生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

行政院今天通過人工生殖法草案，未來單身女性、女同志等族群，都納入適用範圍，未來女同志將不用花大筆鈔票，跑到國外生小孩，而比較具爭議性的代理孕母，因為社會還沒有共識，因此行政院脫鉤處理。

行政院發言人李慧芝：「這一次修正人工生殖法，是為了尊重女性生育自主權為基本的理念。」行政院拍板，通過人工生殖法修正草案，再放寬台灣民眾生育條件，包括已婚女同性伴侶，以及18歲以上單身女性，未來都能合法接受人工生殖服務，生下自己的小孩。行政院發言人李慧芝：「平等對待經營家庭生活的權利，同時也落實兒童最佳利益的保護。」根據修正條文內容，同婚者未來能用自己的子宮生育，未婚婦女也能用自身卵子與子宮進行人工生殖，但如何保障子女權益成為重中之重。

政院通過人工生殖法草案！ 保障女同志、單身女性生育權

行政院今天通過人工生殖法草案，較具爭議性的代理孕母則是脫鉤處理。（圖／民視新聞資料畫面、畫面中人物與新聞無關）





草案強調，必須考量生殖子女最佳利益評估，因此父母和人工生殖機構都必須經過評估，第二，保障血緣認知權，可以查詢捐贈者血型、國籍，若有重大遺傳疾病或器官捐贈需求，經捐贈者同意還能查姓名與聯絡方式，第三也必須明確子女的法律地位，消息一出，同志團體都相當認同。台灣同志諮詢熱線協會政策倡議主任蔡瑩芝：「（同志）可以成家可以結婚之後，還有一群人是想要生小孩的，都出國去，可能就（花）10幾萬20萬這樣子，花到可能上百萬（生小孩）。」





本身也是女同志的蔡瑩芝，雖然沒有生育計畫，但也為同志圈朋友們解套，感到慶幸，只是爭議多時的代理孕母並未列入修法，未來仍有一段長路要走。衛福部長石崇良：「因為（代理孕母）這還，涉及到第三人的健康權，以及母嬰的健康考量，還有社會倫理各方面，各方面仍然存在有歧見。」人工生殖修法草案，已送進立院，能否朝三讀邁進？還是未知。

原文出處：政院通過人工生殖法草案！ 保障女同志、單身女性生育權

