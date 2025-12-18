政院通過修《國安法》禁鼓吹戰爭 公開或於網路上鼓吹戰爭最高罰100萬元

行政院院會通過《國安法》部分條文修正案，院會後記者會中進行說明。行政院提供



行政院院會今(12/18)日拍板《國安法》修法，明令任何人不得在實體或網路空間，以文字、圖畫、言語等，公開鼓吹支持外國或大陸地區等境外敵對勢力對我國發起戰爭、消滅我國主權等「戰爭言論」，經認定違反規範者，最重將處100萬元罰鍰。

由於此一修法恐引發箝制言論自由的疑慮，行政院政委林明昕解釋說，此次修法是行政罰而非刑罰，主要是避免相關戰爭言論在網路上不斷傳播，條文沒有說要檢舉或申請等行為才成立，內政部也不會每天沒事當網路警察抓來抓去。他進一步表示，行政罰跟刑責不同，有顧及到言論自由的問題，因此沒有刑責。網路言論主要是希望避免不斷傳播。

行政院政委馬永成表示，任何鼓吹戰爭的行為法律都必須禁止，「鼓勵統一、或鼓吹攻打其他國家，這樣的言論也是要處罰的，任何鼓吹武力或戰爭行為，都在法律禁止的範圍」。主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。

行政院今日召開院會，通過《國安法》部分條文修正案，出席院會後記者會的政委林明昕說，《國安法》第4條之1主要是針對網路上，IP在國外、或行為人不在台灣，可能無從抓到他或是無法處罰，但傳播出去的違法言論還是要由數發部進行限制。他指出，「我收到訊息、傳給家人，這樣不算公開，不會這樣就構人於罪，是用公開方式傳給所有人，或是在大型群組裡一直講，這樣才是有問題」。

至於何謂公開鼓吹或倡議?林明昕說明，一般法規都有規範，各主管機關都有一定的先例可以參考判斷，不會說是完全新的、或大家認為會對言論自由造成很大的箝制，並不會如此。

政委馬永成則強調，重點在於任何鼓吹戰爭的行為都必須法律禁止，「鼓勵統一、或鼓吹攻打其他國家，這樣的言論也是要處罰的，任何鼓吹武力或戰爭行為，都在法律禁止的範圍」，大家不用太擔心會逾越到其他範圍，不同範圍、不同樣態會有不同法律處理。

