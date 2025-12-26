政院通過兩岸關係條例修正草案 卓榮泰：完善公務員赴陸管制

卓榮泰表示，鑑於公務員及民選公職對國家都應負有忠誠義務，近來中共持續對我加強滲透，本次修法即為完善公務員赴陸管制。（圖／報系資料庫）

為因應境外敵對勢力統戰滲透，並強化公務員等赴陸管制，行政院會今（26）日通過大陸委員會及內政部分別擬具之「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案及「社會秩序維護法」部分條文修正草案等2項法案，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，總統於今（114）年3月13日就臺灣當前所面臨的國安五大威脅提出17項因應策略，行政院隨即進行全面檢視，已盤點20部法律需要立法或修法，相關計畫與行政措施總計超過120項，均持續推動中。

卓榮泰再次感謝日前立法院三讀通過海纜七法修正案；行政院另於上週（12月18日）院會通過「國家安全法」等4項法案修正作業，並已函請立法院審議。再加上今日再推動2項法案修正作業，皆是落實總統所指示的因應策略，以展現我國防禦滲透與維護主權的決心。

卓榮泰強調，鑑於公務員及民選公職對國家都應負有忠誠義務，近來中共持續對我加強滲透，本次修法即為完善公務員赴陸管制，要求民選公職人員揭露接觸中共黨政軍資訊，並強化曾任特定職務人員赴陸行為規範，以確保國家安全。

卓榮泰指出，基於「公民與政治權利國際公約」第20條第2項規定，任何鼓吹民族、種族仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止。另考量仇恨性言論、恐怖主義及境外敵對勢力的不當訴求，對國家安全影響甚鉅，因此在兼顧言論自由的保障下，本次修法對於公共場所宣傳、播送，以及利用網路散布或傳送相關言論，足以影響公共秩序者，增訂相關管制措施及罰則，以維護公共利益及社會安寧。

卓榮泰請陸委會及內政部積極與立法院各黨團溝通，儘速完成修法程序，以強固國家安全法制，待修法程序完成後，請相關主管機關加強執法，以有效防堵統戰滲透及維護國家主權安全。

本案修法重點如下：

一、有關「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案部分：

（一）增訂10職等以下未涉密公務員赴陸須經所屬機關許可；明定立法委員及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴陸，須經內政部聯審會許可；增訂民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。（修正條文第9條）

（二）擴大曾任特定職務人員範圍，渠等不得出席中共黨政軍慶典、活動有妨害國家尊嚴行為，並增訂不得出席中共黨政軍舉辦之「倡議消滅或矮化我國家主權之活動」。（修正條文第9條之3）

二、有關「社會秩序維護法」部分條文修正草案部分：

（一）沒入供違反本法行為所用之物之範圍，將「以行為人所有者為限」修正為「不問屬於何人所有」。（修正條文第22條）

（二）對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，予以處罰。（修正條文第64條）

（三）以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，內政部得令相關網路服務提供者或網際網路接取服務提供者採取特定處置或措施，及不遵行該等處置或措施之處罰。（修正條文第64條之1）

