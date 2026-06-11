政院通過刑法修正案 毒駕再犯致死最重可處無期徒刑

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行政院院長卓榮泰宣布將成立「打黑反毒指揮小組」，整合六大查緝系統，全力遏止不法。(行政院提供)

近期毒駕事件屢屢發生，為了遏止毒駕，行政院今天(11日)通過《刑法》修正草案，毒駕刑期由目前的3年，提高為5年，若10年內再犯毒駕致死者，最重可處無期徒刑，行政院也宣布將成立「打黑反毒指揮小組」，整合六大查緝系統，全力遏止不法。

行政院院長卓榮泰指出，面對近期依托咪酯，就是喪屍煙彈等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

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本次院會通過《刑法》第185條之3修正草案及《陸海空軍刑法》第54條修正草案，共有3大重點。第一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷，毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，《刑法》中的刑罰及罰金都大幅提高。第二是《陸海空軍刑法》的罰金額度比《刑法》所規範再加重。第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂「沒收車輛」的嚴格規定，一方面防止酒駕、毒駕，另一方面嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用，以達到一般預防與特別預防的雙重目的。

法務部補充，依據現行法規，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若為現役軍人，罰金上限為40萬元；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。修法後，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；毒駕致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；毒駕致人於死者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。10年內再犯毒駕致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；10年內再犯毒駕致死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。軍人則加重刑罰。

卓榮泰院長也宣布，將由政務委員林明昕，陳時中和季連成共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合六大查緝系統，全力遏止不法。並將由他親自召集小組，請三位政委各司其職，充分發揮功能，要在最短的時間內，展現最大的能量。