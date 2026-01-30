政院通過刑法修法 「網路公然侮辱」最重可罰20萬、2年以下徒刑

行政院會日前通過刑法修正草案，針對以網路或深偽方式從事公然侮辱、誹謗及妨害信用等行為加重刑責。（翻攝自pexels）

行政院會日前通過刑法修正草案，針對以網路或深偽方式從事公然侮辱、誹謗及妨害信用等行為，最重可處2年以下有期徒刑、新台幣20萬元以下罰金，盼遏止數位時代的惡意攻訐亂象。

為什麼要修法？ 刑度難因應網路與深偽傷害

現行規定下，網路公然侮辱適用一般公然侮辱罪，僅處拘役或9千元以下罰金；強暴公然侮辱，例如打巴掌、潑灑穢物，則處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。行政院指出，相關刑度已難以因應網路與深偽科技造成的擴散性傷害，因此有修法必要。

廣告 廣告

修正草案明定，未來若以網路或深偽方式公然侮辱，最重可處2年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗或妨害信用罪，則最重處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金。

此外，草案也將一般誹謗罪罰金由1萬5千元以下，提高至10萬元以下；新增以影像、聲音或電磁紀錄等方式加重誹謗者，罰金上限提高至20萬元。公然侮辱與強暴公然侮辱的罰金上限，亦分別提高為6萬元與10萬元。

針對公務員遭侮辱的規定，草案配合憲法法庭判決進行修正，未來「於公務員依法執行職務時當場侮辱，足以影響公務執行者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金」。

更多鏡週刊報導

營養師點名「茶葉蛋含糖高」 醫公開打臉他悄刪文遭酸：當沒事

電子發票中獎了？主持人收信誤踩詐騙陷阱！ 3分鐘幾萬元飛了

不開自家品牌汽車被酸爆！ 國產車廠千金吐苦水：謠言錯得離譜