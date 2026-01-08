政院通過動保法修正草案 棄養最高罰百萬、虐待動物可關5年

行政院會今（8）日通過「動保法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。其中規範寵物遺失須於5天內申報，否則視為棄養，且棄養罰則最高罰100萬元，並調升增加虐待、虐殺動物刑責，最重可關5年，使用暴力或其他方式凌虐動物致死且情節重大者，加重其刑1/2。

本次行政院推動「動物保護法」修正，其中為加強飼主責任，明確飼主棄養責任構成要件，並提高棄養動物之罰則。飼主應於遺失發生日起五天內，須向主管機關申報，若未申報者未有正當理由，如飼主因故受傷、住院等，將被視為棄養動物。

草案中為提高嚇阻力，提高動物虐待刑責，虐待動物處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金，並明定使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式致動物死亡者，加重其刑至1/2。

根據草案，修正定明特定寵物繁殖或買賣業者的特定寵物應具合法來源，並強化繁殖、買賣特定寵物管理，同步修正動保人員稽查、取締權限，必要時可進入動物所在的公私場所。

