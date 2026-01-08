政院通過動保法修法 提高虐待動物刑責

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會今（8）日通過《動物保護法》部分條文修正草案，強化飼主責任，提高「棄養」罰則，最高可處新臺幣100萬元；為加強保護動物，並遏止虐殺動物案件發生，虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至2分之1。

農業部表示，此次修法以「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」５大面向推動，計修正27條，以回應社會期待，提升我國動物保護制度的完整性與執法效能。

在飼主責任方面，草案明確飼主棄養構成要件並提高罰鍰額度。寵物遺失時，飼主應於遺失事實發生的次日起5日內， 向直轄市、縣市主 管機關申報；屆期未申報者，除有正當理由 外，視為棄養動物。若飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養。飼主任意棄養，罰則提高可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

農業部指出，過去常有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養事實，有人將寵物、甚至把一窩剛出生的狗直接丟在收容所門口，因此未來必須與收容所人員面對面完成交付，避免構成棄養。

為保障多元寵物物種的動物福利，草案也建立寵物分類分級管理制度，並強化犬、貓絕育規範，將免絕育由申報制調整為申請制，飼主應提出繁殖管理計畫向直轄市、縣市主管機關申請並經許可後，所飼養的特定寵物才得於許可期限內免絕育，並明定有繁殖需求應按次提出申請，以落實源頭管理與飼主責任。

在強化動物保護嚇阻虐待動物部分，草案提高重大虐待行為的刑度，對故意宰殺或虐待、傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，刑度提高為6月以上、5年以下有期徒刑，並科以30萬元以上、300萬元以下罰金；若以藥物、槍械、暴力或其他凌虐方式犯前述罪行者，得加重其刑至2分之1，以提升法律嚇阻力。

在寵物產業管理部分，條文強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓的源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者罰鍰。擅自經營繁殖者或買賣，處30萬以上、300萬以下罰鍰，擅自經營特定寵物寄養者，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，特定寵物繁殖或買賣場所內的寵物，可不問屬於何人所有，由直轄市、縣市主管機關沒入。

此外，草案增訂動物保護檢查員行政調查權限，建立即時處置機制，使地方主管機關於必要時得採取扣留動物、進入動物所在公私場所等行動，以即時防止危害發生。動物收容管理方面，修法明定收容動物人道處置客觀要件，並要求中央主管機關定期評鑑公立動物收容處所，以確保收容品質並保障動物善終權益。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，為使我國動物保護措施與時俱進，112年農業部新設「動物保護司」，提升行政層級，並充實動保人員配置人力及強化工作福利，自114年6月開始從事動物保護工作的公職獸醫師可支領不開業獎金，同時持續修訂法規，從源頭管理、落實寵物登記制度，到推動科學化流浪犬貓精準捕捉及絕育等，加強動物保護與國際接軌。

卓揆指出，此次「動物保護法」修正，優先推動已具高度社會共識的面向，包括「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」，以立即改善執法實務困境，建構動物友善的社會環境，落實動物保護工作；至於尚有歧異之議題，仍請農業部秉持求同存異的精神，持續廣納各界觀點，加強社會溝通，以凝聚進一步修法共識。

農業部今日在行政院會後記者會上，說明《動物保護法》部分條文修正草案內容。（記者郭曉蓓攝）