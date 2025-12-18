政院通過國安法修正草案 現役軍人故意犯者加重其刑

記者吳典叡／臺北報導

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今（18）日通過國家安全法修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新臺幣100萬元罰鍰；修法也明定，現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至2分之1。

行政院會今日通過攸關國安17項因應策略的國家安全法等4項修法草案，針對現役軍人、退役軍人、公務員以及全體民眾進行規範修正，草案將送立法院審議。

廣告 廣告

在國家安全法部分條文修正草案中，增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，草案明定，維護國安應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

若出現鼓吹戰爭相關言論，草案明定，經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反規定者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或公開散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定的錯假訊息、為中共從事具政治目的的宣傳者，草案也增訂網路服務提供者、網際網路接取服務提供者應依令採取相關措施與網路服務提供者保存、提供相關網路資料的義務及處罰規範，違反最高也可開罰100萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

草案也有但書，若網際網路的內容有上述情形且情節重大，或為避免急迫危險而有即時處置的必要者，內政部得逕令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置。

現行軍公教與退將等若涉犯國安的罪責，必須待刑事判決有罪確定後才能剝奪其請領退休（職、伍）給與的規定，草案則明定，相關人員遭判處有期徒刑以上之刑時，無需等待定讞，就能自宣示判決日起暫停發給其退休（職、伍）給與的半數。另外，草案規範，現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至2分之1。