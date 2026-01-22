政院通過國民年金修法草案 提高給付為5000元

衛生福利部次長莊仁祥在行政院會後記者會回應有關國民年金法草案政策。(行政院提供)

行政院今天（22日）通過「國民年金法部分條文修正草案」，將調高最低給付的基本數額由現行每月4,049元直接調高為5,000元，身障者為6,715元，新增隨同消費者物價指數(CPI)3%調整配套，以及放寬排富標準，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。預估政府一年所需經費約860億元，超過176萬民眾受惠。

行政院長卓榮泰表示，本次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

卓榮泰院長強調，本次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。