政院通過國防特別條例 卓揆籲朝野摒棄成見、以國為念

行政院會今天(27日)通過新台幣1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，行政院長卓榮泰表示中共各種形式的侵擾頻率升高，政府應該更負責的提高自我防備能力，要自己先拿出實力，理念相同的盟友才能提供助力。他向民眾及各政黨喊話，強調「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？」呼籲朝野拋棄政黨成見，以國為念。

賴清德總統昨日召開記者會，提出新台幣1.25兆元的國防特別預算，行政院今日院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送請立法院審議，並由國防部後續編列特別預算。

行政院長卓榮泰親自說明國防特別預算，他表示，面對中共各種形式的侵擾頻率升高，以及印太、歐洲等國紛紛提高國防預算，身處第一島鏈關鍵位置的台灣不可能沒有自我防備能力，政府必須在此時做出負責任的決定。

卓榮泰指出，這筆國防特別預算是為了強化民主防禦能力、推動國防相關產業發展，不僅要取得先進精密的新式武器，更要藉由增加產線、降低外購比例、提升戰備存量帶動本土國防及軍工相關產業升級，讓國防產業繼高科技產業之後，成為推升台灣經濟成長的另一支重要力量。

針對大幅提高國防預算，國民黨主席鄭麗文昨日批這是「玩火」，讓台海變成火藥庫、讓台灣變成兵工廠。卓榮泰在記者會中表示，「從昨天到今天有一些言論持續在出現」，他要懇求國內民眾及政黨此刻拋棄成見，以國為念。他說：『(原音)我還是要懇求國內的同胞以及國內各政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨的成見，以國、以家為念，以人民為念。』

卓榮泰表示，過去這段時間持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達守護國家主權及安全的能力和決心，此刻必須提高自我防備能力，當台灣有足夠的實力，理念相近的夥伴才能提供支援。唯有如此，才能告訴國人真正的和平是不必上戰場，而是靠實力爭取。

針對在野黨質疑特別預算的「軍購項目與預算細項」，國防部長顧立雄解釋，本次特別預算將涵蓋對美軍購與國內自製武器，相關案項已與美國完成初步協調，美國國防部安全合作局也提供採購項目、報價與期程等資料。不過，因軍購案仍在美方內部審查和知會國會的程序階段，我方依慣例在程序完成前不宜公開細節。

顧立雄也強調，未來將透過增加產線、提升彈藥囤儲量、降低外購比例以強化本土防衛韌性，同時推動「國防及軍工產業發展行動方案」，協助國防產業升級，且與國內外產業深化合作。