政院通過國防特別預算...卓榮泰盼在野看清事實：有實力可爭取和平、讓人民不用上戰場！

行政院今（27）日拍板通過國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」草案，匡列上限1.25兆元。行政院長卓榮泰也親自召開記者會，懇求國人同胞支持、在野看清事實，「唯有這樣做，我們才能告訴國人真正的和平是讓大家不用上戰場，是靠實力得來的，有實力可以爭取和平讓人民不用上戰場！」

對於國防特別預算，卓榮泰今日在記者會表示，從昨天到今天有些言論持續出現，他懇求國內同胞、各政黨，「沒有國哪有家、哪有黨」，此時應該拋棄政黨成見，以國、以家、以人民為念，看到中共持續侵擾，「更應該負責向人民說，此時此刻政府更需要自我防備能力」。

廣告 廣告

卓榮泰表示，這要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟台灣站在一起，要台灣自己有實力、對方才能拿出助力，此時當球很多地區包含印太、歐盟、德國，都持續對國內國防預算重新檢討調整，那身在第一島鏈、地緣政治敏感的台灣，怎麼可能不提高自我防備能力？

「這都是被動的」，卓榮泰表示，如果沒有中共霸權四處張揚、頻率增加，全世界無須如此防治，政府負責任才做出這樣的決定，期待國人同胞支持、也希望在野黨看清事實。

「唯有這樣做，我們才能告訴國人真正的和平是讓大家不用上戰場，是靠實力得來的，有實力可以爭取和平讓人民不用上戰場！」卓榮泰表示，如果我國沒有實力，讓對手有錯誤訊息想要來犯，防衛能力無法展現，就無法展現負責任政黨、政府該有的態度。

卓榮泰表示，他會極力請國防部跟朝野黨團溝通，也會請經濟部來做必要的回應。

（圖片來源：行政院）

更多放言報導

院版「財劃法」沒試算數字？卓榮泰回「大家接受公式就能詳列」：有在野「有識之士」私下肯定院版、卻跟黨的意思走

在野程委會封殺院版「財劃法」要明確數字...卓榮泰回「雙標」：立院三修財劃法、哪次付委前給過數字？