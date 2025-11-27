政院通過國防特別預算 採購項目與美達初步協調

行政院會27日通過國防部提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案，預計未來8年投入1.25兆元，採購7大類武器裝備。行政院長卓榮泰更親自出席院會後記者會，呼籲在野黨要看清事實、審慎了解目前局勢。

行政院長卓榮泰說：「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨的成見，以國以家為念，而真正的和平是靠實力得來的。」

國防部長顧立雄表示，「已經跟美國完成初步的協調，獲得美國防部安全合作局正式提供採購的項量、報價資料，以及交運的期程等等資訊，來說明美方確實是有供售的意願。」

這次特別預算籌購項目，包含精準火砲、遠程精準打擊飛彈，跟無人載具及其反制系統等7類，執行期程從2026年到2033年。

美國國務院表態，樂見台灣宣布新的國防特別預算，支持台灣獲取關鍵防衛能力。

不過前總統馬英九在臉書發文批評，賴總統已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說道，「我買滅火器保護我的家，你說我進入了準火災狀態，難道是你要來放火嗎？」

國民黨主席鄭麗文質疑，「就在大家想要熄火、滅火的時刻，為什麼我們的賴總統卻又想要點火、想要玩火呢？」

立院國民黨團強調，未來會嚴格審查軍購特別預算，但也要求先前延宕的軍購，要趕快向美方爭取到位。

專家則建議，國軍採購武器裝備，應該從「國防軍」、「聯合作戰」的概念去擬定。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平認為，「是不是能夠跟美方爭取一些我們本來就想要的系統，當務之急是所謂的F-16V的採購，戰力已經造成了一些所謂的間隙。」

而在兩岸關係持續緊張之際，路透社報導，紐西蘭海軍最大軍艦「奧特亞羅瓦號」在11月5日罕見通過台灣海峽，傳出在穿越台海期間被共軍追蹤監控，但紐西蘭國防部長柯林斯回應，是根據《聯合國海洋法公約》所行使的航行自由。

