政院通過強化社會安全網2.0 6大策略擴大接住4類人

衛生福利部社會及家庭署署長周道君說明強化社會安全網計畫2.0內容。(行政院提供)

行政院院會今天(18日)通過「115-119強化社會安全網計畫2.0」，預計5年期間投入819.6億元，升級版的社安網2.0包含攜幼扶老、優化提升、布建心衛等6大策略，例如擴大將新手父母、獨居老人、近貧人口等都納入前端初級預防服務對象，同時達到充實專業服務人力至少9,125人，並布建各項服務據點710處。

衛生福利部社會及家庭署署長周道君說明，「115-119強化社會安全網計畫2.0」從拓展初級預防資源、擴大服務族群、完善服務機制、促進跨域合作的面向推動，本次擴大服務族群，將新手父母、獨居老人、近貧人口等都納入前端初級預防服務對象，提供獨老關懷訪視、營養餐飲及新手父母的育兒指導等，服務觸及達80%獨居老人，育兒指導服務涵蓋超過6萬人；另外，也將遭受性影像暴力者納入保護，明年起將新設通報調查處理中心，針對遭受性影像暴力者提供緊急救援、危機處理、關係修復、創傷復原、風險預警及及時介入，希望可以保護遭受性影像暴力者。

廣告 廣告

周道君署長指出，在優化提升方面，將優化社安網通報機制，建構數位性別暴力防治網，除了完善服務與轉銜外，目標希望性影像移除率達87%，兒少通報案經調查處理中心派案服務提供率達95%；布建心衛部分，提升心理健康資源可近性，優化精神病人風險預警機制，目標將建置心衛中心達101處，藥癮個管涵蓋率100%及精障協作據點達83處。

專業久任方面，要改善社工薪資與工作條件，提供跨領域專業培訓，預計充實地方人力累計9,125人，預計增加1,528人，同時布建各項服務據點710處。

行政院院長卓榮泰表示，之前行政院通過衛福部的組織調整案，成立「兒少及家庭支持署」以及「長期照顧及社會發展署」，再加上今天的「強化社會安全網計畫2.0」及「長期照顧十年計畫3.0」，這兩項重要的社會制度都能夠陸續上路，展現政府全面守護弱勢、支持家庭、穩定社會的承諾及具體的作法。

卓榮泰院長也指出，計畫的推動，必須由中央及地方，結合民間與社區力量共同參與，讓獨居長者、新手父母及近貧家庭等處於風險邊緣的民眾，都能獲得即時協助及必要支持，真正落實社會安全網常態化。請衛生福利部統籌，結合法務部、內政部、教育部、勞動部、數發部、原民會及通傳會等機關，積極推動並落實各項工作，以提升計畫量能及效益。