政院通過旅宿業開放中階技術人才 觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

我國旅宿業近年受少子化、高齡化與疫情影響，基層人力流失嚴重，根據統計，目前房務及清潔人員仍有約6,600人缺口。行政院今（30）日院會將通過「跨國勞動力精進方案」，針對旅宿業引進外籍人力的方向也成為關注焦點。

對此，交通部觀光署署長陳玉秀表示，旅宿業開放中階技術人力的範圍，將涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲四大項目。她強調，此政策是在「優先保障本國勞工」的前提下制定，歷經多次跨部會會議討論，才形成具體方案。

觀光署指出，為穩定旅宿業人力，自2023年4月起推動「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，截至2024年9月已協助業者增聘2,811名房務及清潔人員。同時簡化僑外生留台程序，截至今年10月已核可1,153人留用；放寬實習規定後，共有1,822人申請、核准1,360人，另開放畢業僑外生可投入旅宿服務工作，以多元管道補足人力缺口。

國民黨立委洪孟楷指出，觀光署早在5月就曾表示將與勞動部研議開放移工，但外界遲遲未見具體進展，如今政策正式納入行政院議程，應清楚說明開放範圍與影響。他質疑，若未來櫃檯也可聘僱外籍人員，是否會改變旅宿業人力結構？此外，若人力成本下降，是否能反映在房價上？

陳玉秀表示，目前旅宿業規劃開放中階技術人力適用範圍包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項，且是在保障本國勞工前提下，來回開了很多次會議討論。

