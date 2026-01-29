政院通過海巡署組織法修正草案 副署長擬增至3人

記者郭曉蓓／臺北報導

為因應臺灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今（29）日通過海委會擬具的「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，增置副署長1人，將函請立法院審議，以強化海巡勤務指揮效能，確保「國安、治安、平安」三安任務達成。

海巡署表示，近兩年臺灣周邊海域情勢日趨複雜，在驅離非法入侵方面，海巡署監控驅離中共海警、科研等772艘次不法航經金馬禁限制水域公務船；防範陸船滲透方面，掌握海上外切陸籍小型目標動態，共查獲偷渡23案、30人；在維護海纜安全方面，密注97艘具威脅風險權宜船動態，去年2月涉嫌拖斷臺澎第3海纜的「宏泰58」貨輪，為首宗刑事起訴海纜破壞者。

海巡署指出，海巡署為我國海域執法專責機關，當前肩負三大任務，「國安」應處灰色襲擾、打擊越界漁船、推展國際合作；「治安」防制非法走私、查緝非法偷渡、運用科技輔勤、貫徹查緝專案；「平安」執行巡護任務、執行救生救難、推動救援演練、蓄積救護能量 、強化搜救整備。海巡署面臨國安、治安、平安多元挑戰，增設第3位副署長將能襄理署務。

海委會主委管碧玲表示，此次海巡署組織法修正，旨在強化領導階層，以因應海巡龐大業務及與日俱增的艱鉅任務。在面對推進造艦與裝備升級、導入無人機載具、岸際雷達及AI影像辨識等重大建案，及國際涉外交流事務與新型態國安威脅，海巡署刻正積極深化與理念相近國家合作，提高國際能量，強化印太區域的共同嚇阻架構，並盱衡跨境合作需求，持續推動相關駐點，以應處涉外業務的急遽擴張。

管碧玲說，海巡署應對轄區跨越全國、廣達54萬平方公里的海域防線，且專業領域差異性大、預算及人員規模龐大等日益複雜的因素，透過充實領導層級襄助署長指揮，並落實「海空一體」戰略建案，以更堅實的決策效能守護藍色國土，確保國家主權與海域安全。

行政院長卓榮泰聽取修正案後表示，海巡署轄區遍布全國，所屬機關數、預算及人力規模龐大，2018年組改之前原設置副署長3人；組改後海巡署長由海委會副主委兼任，副署長減為2人。基於海巡署因應國際情勢，並配合推動平戰轉換、國安韌性等政策，其任務範疇橫跨海域執法、海上救難、海岸巡防、海洋治理、國家安全等不同專業領域，因此依組織基準法第19條第3項規定，增置海巡署副署長1人，以襄助署長督導及指揮監督。

海巡署今日在行政院會後記者會上，說明「海洋委員會海巡署組織法」修正草案。（記者郭曉蓓攝）